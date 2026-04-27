Na listi su nacionalni parkovi, istorijski gradovi i prirodna čuda. Među njima su i neočekivani izbori poput crkvenih enterijera i knjižare u Njujorku.

Svaku plažu, jezero, grad i dolinu sa ove liste posetio je i proverio stručnjak za putovanja iz ovog magazina.

Za najlepše mesto na svetu proglašen je planinski lanac Pikos de Evropa u Španiji.

Ovaj lanac se nalazi oko 20 km od obale i čini deo Kantabrijskih planina. Planinski lanac se prostire na Asturiji, Kantabriji i Kastilji i Leonu, a najviši vrh, Tore de Seredo, se uzdiže na 2.650 metara visine.

- Pikos de Evropa je čudo geografije, svakako, ali takođe stvara scene izuzetne lepote. Planine se strmo uzdižu iz mora, što znači da pogledi ne sadrže samo strme klisure i opasne vrhove, već i blistave trake plaže i burno Kantabrijsko more - piše Ed Kaningem, urednik vesti i članaka časopisa Time Out za Veliku Britaniju.

Unutar nacionalnog parka nalaze se bezbroj divnih prizora: prelepi vrh Naranho de Bulnes, vekovna planinska sela Sotres i Kain, blistava jezera Kovadonga, kao i vodopad, piše Time Out.



10 najlepših mesta na svetu su:

Pikos de Evropa, Španija

Nacionalni park Komodo, Indonezija

Biblioteka u biblioteci i muzeju Morgan, Njujork

Dolina Douro, Portugal

Big Sur, SAD

Ulsvoter, Engleska

Stari grad, Bolonja, Italija

Kapo Testa, Sardinija

Viktorijini vodopadi, Afrika

Dolina Punaka, Butan