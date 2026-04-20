Mlada pevačica Anđela Ignjatović Breskvica progovorila je o neprijatnim situacijama na nastupima i otkrila da ju je jedna devojka jednom raskrvarila na tezgi.

Breskvica ističe da ne dozvoljava bilo kome da joj priđe na nastupima, pa samim tim uglavnom i nema neprijatnih scena, ali je jednom prilikom došlo do nezgode kada ju je jedna devojka, u želji da je zagrli, raskrvarila minđušom po glavi.

- Najneprijatnija i najbolnija situacija bila je kada me je jedna devojka, od silne želje da me vidi i zagrli, raskrvarila po glavi mojom minđušom. To je bilo baš bolno, ali nisam imala mnogo neprijatnih situacija, to su uglavnom deca koja me stvarno vole - ispričala je pevačica.

Ona o privatnom životu ne voli mnogo da govori, ali je sada priznala i da li je i dalje zaljubljena:

- Jesam - kratko je odgovorila.

Kako kaže, svakodnevno se susreće sa podmetanjima koleginica, ali i kolega, što je mnoge iznenadilo.

-Jako sam flegmatična osoba, ne nerviram se lako. Meni je stvarno potrebno da se nešto veliko desi da bih se iznervirala. Možda to podmetanje nogu, svi imamo mesto pod estradnim nebom, ali generalno se ne nerviram i ne obraćam pažnju. Ne gledam ko je šta rekao ili uradio, gledam samo sebe i svoju porodicu, da svi budu srećni - rekla je Anđela i dodala da to često oseti na svojoj koži:

-Ma svakodnevno od strane koleginica. Mada ima i kolega, sad su i muškarci počeli - otkrila je Breskvica u podkastu "Nešto drugačije".