Prema podacima Evropske komisije i njenog nedeljnog naftnog biltena, cene goriva u Evropskoj uniji zabeležile su značajan rast u periodu od kraja februara do druge polovine aprila.

Benzin je u proseku poskupeo sa 1,64 na 1,83 evra po litru, što predstavlja rast od oko 12 odsto.

Najizraženiji skok cena benzina zabeležen je u pojedinim državama:

Belgija, Češka i Bugarska: rast od oko 22 odsto

Francuska: povećanje od 18 odsto

Nemačka: rast od 15 odsto

Italija: rast od 7 odsto

Španija: rast od 3 odsto

Malta: bez promene

U ostalim zemljama EU, rast cena benzina izgleda ovako:

Grčka: 17 odsto

Finska i Danska: 14 odsto

Mađarska: 13 odsto

Holandija: 11 odsto

Irska: 10 odsto

Kod dizela je rast bio još izraženiji. Prosečna cena skočila je sa 1,59 na 2,01 evro po litru, što je povećanje od čak 26 odsto.

Najveći skok cena dizela zabeležen je u sledećim zemljama:

Bugarska: 43 odsto

Francuska: 36 odsto

Estonija: 35 odsto

Belgija: 33 odsto

Rast iznad 30 odsto zabeležen je i u:

Kipru

Hrvatskoj

Letoniji

Među najvećim ekonomijama EU:

Španija: 27 odsto

Italija: 24 odsto

Nemačka: 23 odsto

Najmanji rast cena dizela zabeležen je u:

Mađarskoj i Rumuniji: po 13 odsto

Poljskoj: 15 odsto

Malta: bez promene

Kada je reč o apsolutnim cenama, najskuplji benzin u Evropi zabeležen je u:

Holandiji: 2,28 evra po litru

Danskoj: 2,22 evra

Nemačkoj: 2,11 evra

Grčkoj: 2,03 evra

Francuskoj: 2,02 evra

Najniže cene benzina imaju:

Malta: 1,34 evra

Poljska: 1,41 evro

Bugarska: 1,47 evra

Španija: 1,52 evra

Kod dizela, najviše cene beleže:

Holandija: 2,30 evra po litru

Finska, Francuska, Danska i Belgija (među najskupljima)

Najjeftiniji dizel je u:

Malti: 1,21 evro

Poljskoj: 1,64 evra

Zanimljivo je da su cene počele da rastu i pre same eskalacije sukoba. Već tokom marta, benzin je sa 1,64 evra skočio na gotovo 1,90 evra, dok je dizel u istom periodu porastao sa oko 1,60 na više od 2,06 evra po litru.