Prema podacima Evropske komisije i njenog nedeljnog naftnog biltena, cene goriva u Evropskoj uniji zabeležile su značajan rast u periodu od kraja februara do druge polovine aprila.
Benzin je u proseku poskupeo sa 1,64 na 1,83 evra po litru, što predstavlja rast od oko 12 odsto.
Najizraženiji skok cena benzina zabeležen je u pojedinim državama:
- Belgija, Češka i Bugarska: rast od oko 22 odsto
- Francuska: povećanje od 18 odsto
- Nemačka: rast od 15 odsto
- Italija: rast od 7 odsto
- Španija: rast od 3 odsto
- Malta: bez promene
U ostalim zemljama EU, rast cena benzina izgleda ovako:
- Grčka: 17 odsto
- Finska i Danska: 14 odsto
- Mađarska: 13 odsto
- Holandija: 11 odsto
- Irska: 10 odsto
Kod dizela je rast bio još izraženiji. Prosečna cena skočila je sa 1,59 na 2,01 evro po litru, što je povećanje od čak 26 odsto.
Najveći skok cena dizela zabeležen je u sledećim zemljama:
- Bugarska: 43 odsto
- Francuska: 36 odsto
- Estonija: 35 odsto
- Belgija: 33 odsto
Rast iznad 30 odsto zabeležen je i u:
- Kipru
- Hrvatskoj
- Letoniji
Među najvećim ekonomijama EU:
- Francuska: 36 odsto
- Španija: 27 odsto
- Italija: 24 odsto
- Nemačka: 23 odsto
Najmanji rast cena dizela zabeležen je u:
- Mađarskoj i Rumuniji: po 13 odsto
- Poljskoj: 15 odsto
- Malta: bez promene
Kada je reč o apsolutnim cenama, najskuplji benzin u Evropi zabeležen je u:
- Holandiji: 2,28 evra po litru
- Danskoj: 2,22 evra
- Nemačkoj: 2,11 evra
- Grčkoj: 2,03 evra
- Francuskoj: 2,02 evra
Najniže cene benzina imaju:
- Malta: 1,34 evra
- Poljska: 1,41 evro
- Bugarska: 1,47 evra
- Španija: 1,52 evra
Kod dizela, najviše cene beleže:
- Holandija: 2,30 evra po litru
- Finska, Francuska, Danska i Belgija (među najskupljima)
Najjeftiniji dizel je u:
- Malti: 1,21 evro
- Poljskoj: 1,64 evra
Zanimljivo je da su cene počele da rastu i pre same eskalacije sukoba. Već tokom marta, benzin je sa 1,64 evra skočio na gotovo 1,90 evra, dok je dizel u istom periodu porastao sa oko 1,60 na više od 2,06 evra po litru.
