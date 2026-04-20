Pevačica Anđela Ignjatović Breskvica rešila je da potpuno otvori dušu i podeli sa fanovima situacije sa nastupa o kojima je do sada ćutala.

Kako priznaje, život pod reflektorima nije uvek med i mleko, već da nastupi često donose neprijatnosti.

Osim toga, posebno se iznenadila izjavom o odnosima na estradi. Kako kaže, svakodnevno se suočava sa podmetanjima - i to ne samo od koleginica, već i od kolega.

- Jako sam flegmatična osoba, ne nerviram se. Meni je stvarno potrebno da se nešto veliko desi da bih se iznervirala. Možda to podmetanje nogu, svi imamo mesto pod estradnim nebom, ali generalno se ne nerviram, ne obraćam pažnju, ja ne gledam ko je šta rekao, ko je šta uradio, gledam samo sebe i svoju porodicu... Samo da budu svi srećni - objasnila je Anđela i dodala da često oseti to na svojoj koži:

- Svakodnevno od strane koleginica. Mada ima i kolega, sad su i muškarci počeli - otkrila je Breskvica u podkastu "Nešto drugačije".

