Dara Bubamara jednom prilikom kada je pristigla na snjmanje Zvezda Granda, odgovarala je na pitanja pred okupljenim medijima.

Na 16. godišjica smrti Ksenije Pajčin, prisetila se pokojne koleginice ističući da joj je bila mnogo draga.

- Samo o nekim teškim temama pričamo. Volela sam mnogo Kseniju i ona mene, stvarno. Meni je ona najlepša žena na svetu. Sličnog smo temperamenta bile. Jako mi je žao što je tako mlada preminula, ne mogu da verujem da je toliko godina prošlo - poručila je pevačica.

Na pitanje da li misli da je zaslužila da se snimi film o njoj, Dara kaže:

- Pa što da ne, ako je imala buran život, to je interesantno! - rekla je Bubamara.

Poslednjih dana bila je aktuelna rasprava Džejle i Aleksandre Mladenović, koja se dogodila u "Amidži šou". Naime, polemika se povela o tome da li i koliko estradne ličnosti mogu sačuvati svoj privatan život od očiju javnosti

- Pa, u principu se može sačuvati. Ne bih ja tu stajala ni na stranu Džejle, ni Aleksandre, volim ih sve. Nek svako radi kako ume, ja znam najbolje da radim te stvari, da l' nešto da sakrijem, da li nešto da prezentujem... Tu sam tata! - istakla je Dara pred okupljenim medijima.

Isplivao intiman snimak

Dara Bubamara poslednjih dana u centru je skandala zbog govorne poruke koju je poslala, a u kojem nekome prepričava detalje svog intimniog odnosa sa javnosti nepoznatim muškarcem.

Ovim povodom se nije oglašavala danima, iako je bila aktivna na društvenim mrežama, a sada je na snimanju Zvezda Granda dala svoj prvi komentar i provo otkrila kako se oseća.

