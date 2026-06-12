Iranska hakerska grupa "Handala" objavila je da je izvela sajber napad usmeren na objekte vodovodne infrastrukture u američkoj državi Kaliforniji, navodeći da je operacija izvršena kao odgovor na nedavne američke akcije protiv Irana.

U saopštenju, grupa je navela da je hakovala vodovodne objekte Kalifornije kao odmazdu za američke napade na iranske civile i vodovodnu infrastrukturu, prenosi Fars.

Prema saopštenju, nakon američkih udara na južne iranske regione Minab i Sirik, koji su oštetili lokalne vodne resurse, članovi sajber grupe pokrenuli su operaciju protiv američkih sistema vodovodne infrastrukture.

"Hanzala" je navela da se, uprkos tome što je dobila pristup relevantnim sistemima, namerno uzdržala od prekida snabdevanja vodom američkih gradova, rekavši da je ova operaciju bila samo upozorenje Vašingtonu.

Grupa je upozorila da će svaka akcija protiv Irana biti dočekana recipročnim odgovorima usmerenim na kritičnu infrastrukturu, prenosi Tanjug.

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