Mladi voditelj ''Nacionalnog dnevnika'' na televiziji Pink, Mihajlo Pavić, je pre nekoliko meseci uživo u programu dao otkaz.

Vernim gledaocima je poručio da je doneo odluku o prekidu saradnje, te da ga više neće videti u ovom izdanju.

- Hvala vam na pažnji i poverenju svih ovih godina. Pink medija grupa je bila kuća u kojoj sam stasavao lično i profesionalno. Vidimo se nekad, na nekom drugom mestu. Hvala gledaocima i kolegama, do gledanja - rekao je Mihajlo tada.

Posle toga Mihajlo je postao voditelj emisije "U krug", koja se bavi aktuelnim društvenim temama.

BONUS VIDEO: