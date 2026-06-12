Prvi sat nakon buđenja često utiče na to kako će izgledati ostatak dana. Neke navike, poput posezanja za telefonom odmah po ustajanju ili preskakanja doručka, mogu doprineti osećaju umora i lošijem raspoloženju tokom dana.

Stručnjaci za zdrav način života ističu da mršavljenje ne zavisi od jedne navike, već od kombinacije ishrane, fizičke aktivnosti, sna i upravljanja stresom. Organizacije poput CDC naglašavaju da je održavanje zdrave telesne težine rezultat dugoročnog balansa, a ne pojedinačnih „trikova“.

Ipak, određene jutarnje rutine mogu pomoći telu da bolje funkcioniše i doprineti stabilnijoj energiji tokom dana.

Dan započnite vodom

Nakon sna, organizmu je pre svega potrebna hidratacija. Čaša vode po buđenju može pomoći da se telo rehidrira i postepeno razbudi.

Kafa može i dalje biti deo jutarnje rutine, ali se često savetuje da ne bude prvi unos tečnosti, posebno kod osoba koje imaju osetljiv stomak ili osećaju nervozu nakon kofeina na prazan želudac.

Doručak koji drži sitost

Doručak bogat proteinima, vlaknima i zdravim mastima može pomoći da se duže održi osećaj sitosti i stabilniji nivo energije.

Umesto brzih i prerađenih opcija, bolji izbor mogu biti jaja sa povrćem, grčki jogurt sa ovsenim pahuljicama i orašastim plodovima, integralni tost sa avokadom ili kombinacije proteina i vlakana iz prirodnih izvora.

Cilj nije izbacivanje ugljenih hidrata, već izbor kvalitetnijih izvora poput integralnih žitarica, voća i povrća.

Jutarnje svetlo i biološki ritam

Izlaganje prirodnoj svetlosti ujutru pomaže organizmu da uskladi cirkadijalni ritam, koji utiče na san, budnost i nivo energije tokom dana.

Bolji kvalitet sna često je povezan i sa boljom kontrolom apetita, jer umor može povećati želju za kaloričnom hranom.

Lagano kretanje umesto intenzivnog treninga

Nije neophodno raditi naporne treninge odmah nakon buđenja. Lagano istezanje, kratka šetnja ili jednostavne vežbe mobilnosti mogu pomoći da se telo razbudi i smanji ukočenost.

Važnija od intenziteta jeste doslednost, jer male svakodnevne navike imaju dugoročniji efekat.

Ograničite jutarnje korišćenje telefona

Odmah proveravanje poruka i društvenih mreža može povećati nivo stresa na početku dana. Zbog toga se često preporučuje da se prvih 20 do 30 minuta jutra provede bez ekrana.

Mirniji početak dana može pomoći i u boljoj kontroli apetita i smanjenju impulsivnog jedenja.

Prijatno razbuđivanje tela

Blago tuširanje sa postepenim snižavanjem temperature vode može doprineti osećaju razbuđenosti. Ova praksa treba da bude umerena i prilagođena individualnoj toleranciji.

Osobe sa zdravstvenim problemima treba da se posavetuju sa lekarom pre uvođenja ovakvih navika.

Više kretanja tokom dana

Male promene u dnevnoj rutini, poput više hodanja, parkiranja dalje od odredišta ili kraćih šetnji, mogu doprineti većoj fizičkoj aktivnosti.

Zdravstvene preporuke, uključujući i CDC smernice, navode da je za odrasle potrebno najmanje 150 minuta umerene aktivnosti nedeljno, što se može postići i kroz svakodnevnu brzu šetnju.

Dosledne i realne navike, a ne drastične promene, najčešće daju najbolje rezultate kada je u pitanju dugoročno zdravlje i kontrola telesne težine.