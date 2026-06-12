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Nije samo mršavljenje: Ako izbacite hleb na 30 dana, desiće se ove tri neverovatne promene u telu
Ljudi koji pokušavaju da izgube višak kilograma često prvo iz ishrane izbace hleb ili ga svedu na minimum.
Godinama kupovao akcije - britanski milijarder ponudio oko dve milijarde evra za preuzimanje modne kompanijePrethodna vest
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