Milica Jokić već godinama je jedna od najangažovanijih pevačica sa estradne scene, a pred našim kamerama otvoreno je govorila o odnosu sa kolegama, privatnosti i ljubavnom životu.

Na početku razgovora pevačica je otkrila da i dalje samuje nakon raskida višegodišnje veze sa Lukom Dačićem, kao i da nastoji da ostane fokusirana na karijeru.

- Neistina je da sam promenila frizuru zato što sam promenila partnera ili emotivni status. I dalje sam sama i to je ostalo nepromenjeno. Fokusirana sam na svoju karijeru, a ljubavni život je po strani. Obavestiću vas kada budem imala partnera, tačnije neću kriti ako me budete pitali da li ga imam, ali ga sasvim sigurnu neću pokazati. Promenila sam frizuru zato što mi je došlo da nešto promenim na sebi. Verujem da svakome od nas dođe trenutak kada želi da promeni nešto veće. Svi imamo te faze - navela je Jokićeva.

- Ne volim da govorim o sumama koje zarađujem. To mi je oduvek bilo neumesno. Ne mogu da zamislim da govorim o tome koliko sam bakšiša uzela i da se time hvalim. Baš mi je bez veze da bilo ko, nevezano kojom se profesijom bavi, govori o novcu koji ima. Postoje ljudi koji nemamu dovoljno ni da se prehrane, te će mi to koliko zarađujem uvek biti jedna od tema o kojima ne govorim - ispričala je Milica, koja se potom dotakla šuškanja da mnogi pevači kradu bakšiš od muzičara ili kolega.

- Čula sam da se krade bakšiš, ali nikada nisam doživela da to vidim svojim očima. Koliko znam, postoje razne fore pomoću kojih se krade bakšiš od kolega, što mi je neverovatno. Ne bih to mogla da uradim sve i da živim tri života. Sve i da znam da ukradem bakšiš od muzičara, to bi bio moj lični poraz. Ispod svakog nivoa je baviti se takvim stvarima. Nikada nisam znala da lažem i mažem. Potpuno sam nesposobna da muljam, tako da kod mene to nećete ni čuti ni videti. Jedino da neko slaže. Svako od nas angažovan je i plaćen da se pojavi i peva, pa ne razumem zašto bi bilo potrebe za krađom od onih sa kojima se deli isti hleb - rekla je Jokićeva, i kroz osmeh progovorila o nekretnini koju je nedavno pazarila.

- Istina je da sam kupila stan. Naporno sam radila da bih to mogla da obezbedim. Mislim da sam zaslužila da imam svoj dom. Niko mi nije pomogao u tome da ga kupim. Ponosna sam na sebe. Ovaj posao koliko god da je glamurozan i lep, naporan je i težak. Mnogo je tu umora, gubitka slobodnog vremena, tako da su to razlozi zbog kojih sam jako srećna što sam uspela da kupim stan - navela je pevačica, i istakla:

- Nikada nisam bila u fazonu da se oslanjam na pomoć partnera. Ukoliko smo u braku, pa se novac vodi kao zajednički, okej sam sa tim. Možemo da pomažemo jedno drugom. Ukoliko nismo u braku, ne možemo da pomažemo jedno drugom - zaključila je Jokićeva za Alo!.

"Izgladila odnos sa Zoranom Mićanović"

Budući da je početkom protekle godine objavljen snimak na kom se vidi kako se žustro raspravlja sa koleginicom Zoranom Mićanović, koja joj je zamerila to što je poredi sa Saškom Karan, otkrila je da su uspele da izglade zategnute odnose.

- Zorana je pogrešno razumela šta sam htela da joj kažem. Nemam šta da kažem osim da je sada sve kako treba. Sitna čarka koja je eskalirala u nešto za čim nije bilo potrebe. Izgladile smo odnose i sutra bih joj rado zapevala na svadbi, kao i ona meni - kazala je Milica.

Alo/N.T.

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