Marija Šerifović se nedavno pohvalila da je zaprošena prilikom iznenadne posete Sarajevu.

Nakon organizovanog druženja sa fanovima u prestonici komšijske države jednom Marija se oglasila na svom Instagram profilu gde je otkrila da je dobila verenički prsten.

- Ljudi moji mili, šta bi ovo? Au, ljudi moji mili! Evo i prsten sam dobila, verena sam - rekla je Marija kroz smeh.

Jovana: "Marija i ja nemamo nesuglasice"

Podsetimo, Jovana Pajić se nedavni dotakla odnosa sa koleginicom i bliskom prijateljicom Marijom Šerifović, pa otkrila koliko je oduševljena Balijem, gde su njih dve nedavno provele mesec dana.

- Spot za pesmu sam snimila na Baliju, za neka dva dana, između svake moje pesme prođe pet meseci. Kadrovi u novom spotu su autentični, kakav je život tamo, sve se sklopilo kako je trebalo da bude, iako je bilo zahtevno doći do nekih lokacija - rekla je Jovana Pajić pred našim kamerama, pa se dotakla odnosa sa Šerifovićevom.

- Nikad se nisam pokajala što sam iz prijateljstva sa nekim uplovila u poslovnu saradnju, ne. To ne bude slučaj kad su ljudi normalni. Kad pronađeš srodnu šifru, kad si bez preteranih očekivanja, tu nema prostora da bude nekih nesuglasica. Ako aludirate na odnos sa Marijom, posle 15, 16 godina prijateljstva bilo bi glupo da imamo nesuglasice oko posla, to je baš bezveze - istakla je potom Jovana Pajić.

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