Dovoljno je nekoliko sati provedenih u travi, šumi, parku ili na izletu da se pojavi zabrinutost, posebno zato što je krpelj sitan, lako se zakači za kožu i čovek ga često ne primeti odmah.

Upravo zato prvi korak po povratku iz prirode treba da bude detaljan pregled tela, odeće i kose, kao i tuširanje i presvlačenje, jer se krpelji često kriju na mestima koja se ne vide na prvi pogled.

Najčešće ih treba tražiti ispod pazuha, iza kolena, u i oko ušiju, u pupku, u preponama, u kosi i oko struka.

Gde se krpelj najčešće zakači i zašto ga je lako prevideti

Ako ga pronađete ubrzo po dolasku iz prirode, obično će izgledati kao sitna tamna tačka čiji je prednji deo pričvršćen za kožu, dok se telo i nožice mogu videti spolja. Kako vreme prolazi i kako se hrani krvlju, njegovo telo postaje punije i uočljivije. Ipak, nije tačno da krpelj može ceo da „uđe pod kožu“.

Što je duže pričvršćen, veći je rizik od prenosa infekcije, pa ga zato treba ukloniti što pre. Kod Lajmske bolesti, prenos je uopšteno verovatniji kada je zaraženi krpelj pričvršćen duže od 24 časa, a visokorizičnim se smatra ugriz kada je krpelj bio zakačen 36 sati ili duže.

Kako izgleda ujed krpelja i kada crvenilo postaje razlog za oprez

Mesto ujeda krpelja neposredno nakon skidanja može da izgleda sasvim bezazleno: kao mala crvena tačka, sitna kvržica ili diskretno crvenilo. To samo po sebi ne znači da je došlo do infekcije

Ono što zahteva pažnju jeste osip koji počinje da se širi danima nakon ujeda, naročito ako se pojavljuje od trećeg do tridesetog dana i postepeno postaje veći. Taj osip može imati izgled prstena ili „meta“ obrasca, mada ne mora uvek imati savršeno jasno centralno razbistrenje. Često je topao na dodir, ali obično nije bolan niti naročito svrbi.

To je tipičan znak ranog stadijuma Lajmske bolesti koji zahteva pregled lekara.Uz osip mogu da se jave i temperatura, glavobolja, malaksalost, bolovi u mišićima i zglobovima, ukočenost i uvećani limfni čvorovi.

Kako se krpelj pravilno vadi

Najbezbedniji način vađenja krpelja jeste mehaničko uklanjanje čistom pincetom sa tankim vrhom ili odgovarajućim alatom za skidanje krpelja. Krpelja treba uhvatiti što bliže površini kože, odnosno što bliže mestu gde je pričvršćen, a zatim ga polako i ravnomerno povući pravo napolje.

Ne treba ga uvrtati, cimati, lomiti niti gnječiti. Poenta je da se izvuče stabilnim, mirnim potezom, bez dodatne traume i bez pritiskanja njegovog tela.

Posle toga mesto ujeda i ruke treba oprati vodom i sapunom, a može se upotrebiti i alkohol ili dezinfekciono sredstvo za ruke.

Šta nikako ne smete da radite

Mnogo ljudi i dalje koristi stare „narodne“ metode: mažu krpelja sapunom, uljem, vazelinom, benzinom, lakom za nokte ili ga pokušavaju oterati cigaretom, plamenom ili alkoholom.

Te metode se danas ne preporučuju. Zvanične smernice upozoravaju da hemikalije, toplota i slični postupci mogu da iziritiraju krpelja i otežaju pravilno skidanje, a pritom ne povećavaju bezbednost. Zato zaboravite na petrolej, benzin, lak za nokte, cigaretu, premazivanje i gušenje krpelja — pinceta i mirna ruka ostaju standard.

Iz istog razloga nije dobra ideja da krpelja „vrtite“ u smeru kazaljke na satu ili suprotno, da ga čupate naglo ili da ga gnječite među prstima. Po uklanjanju ga nemojte pritiskati golim rukama.

Šta ako deo krpelja ostane u koži

Jedna od najvećih panika nastaje kada posle vađenja izgleda kao da je deo krpelja ostao u koži. Savremene smernice kažu da se to može desiti sa usnim delovima i da to nije razlog za agresivno „kopanje“ po koži iglom ili drugim predmetima. Ako se usni delovi ne mogu lako ukloniti pincetom, treba ih ostaviti na miru, jer ih telo često samo postepeno izbaci tokom zarastanja.

Ako je mesto bolno, jako upaljeno ili je ostatak jasno vidljiv, tada je razumno da to pogleda lekar. Ono što nije preporučljivo jeste da osoba sama sterilnom ili nesterilnom iglom duboko čačka po rani, jer time može dodatno da povredi kožu i poveća rizik od lokalne infekcije.

Šta raditi posle vađenja krpelja

Nakon skidanja krpelja najvažnije je da očistite mesto ujeda i ruke, a zatim u narednim danima posmatrate kožu i opšte stanje.

Obratite pažnju da li se javlja osip koji se širi, temperatura, umor, glavobolja, bolovi u mišićima, zglobovima ili drugi neobični simptomi

Da li posle svakog ujeda odmah treba piti antibiotike

Ne. Profilaktički antibiotik nije preporučen posle svakog ujeda krpelja. IDSA smernice navode da se preventivna antibiotska terapija razmatra samo kod jasno visokorizičnog ujeda, i to u roku od 72 sata od uklanjanja krpelja.

Kada obavezno treba da se javite lekaru

Lekaru treba da se javite ako ne možete bezbedno da uklonite krpelja, ako je zakačen na osetljivom mestu, ako se nakon ujeda pojavi osip koji se širi, ako imate povišenu temperaturu, jaku malaksalost, glavobolju, bolove u mišićima i zglobovima, ako mesto ujeda postane izrazito upaljeno ili ako se ne osećate dobro u danima i nedeljama posle kontakta sa krpeljem.

Takođe, pregled je razuman i kada niste sigurni koliko je dugo krpelj bio pričvršćen ili kada postoji bojazan da je reč o visokorizičnom ugrizu.