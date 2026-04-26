Dino Merlin i dalje ne menja svoju staru adresu iako su mnogi mišljenja da na osnovu svog materijalnog stanja može da bira i gde će živeti i kakvu će vilu imati.

Kuća u Sarajevu mu je, kako kaže, sasvim dovoljna.

Čuveni pevač živi u kući za koju bi malo ko rekao da je u vlasništvu regionalne muzičke zvezde.

Merlinova kuća nalazi se na lokaciji koja je daleko od elitne. Niti je preterano velika, niti odiše luksuzom.

Svakog jutra vozi bicikl

Kako prenose domaći mediji, Merlin živi životom koji se ni po čemu ne razlikuje od prosečnog.

Svakog jutra biciklom ide do svog omiljenog lokala u Sarajevu i sa prijateljima ispija jutarnju kafu, a zatim obilazi lokal koji poseduje na Baščaršiji.

Ipak, u svom vlasništvu ima više nekretnina, a jedna od njih je luksuzna vilu na Ilidži.

