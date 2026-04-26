Poslanica Evropskog parlamenta iz Poljske Eva Zajončkovska-Hernik oštro je reagovala na društvenoj mreži Iks, poručivši da je „neko ozbiljno poludeo“, komentarišući Mercovu ideju da Kijev već sada učestvuje u radu Evropskog saveta, Evropske komisije i Evropskog parlamenta.

„Kancelar Merc želi da pomogne punom pristupanju Ukrajine EU tako što joj već sada nudi učešće u ključnim institucijama Unije“, navela je ona.

Prema njenim rečima, iako Ukrajina trenutno nema pravo glasa u EU, njeni interesi su, kako tvrdi, u Briselu zastupljeni bolje nego interesi Poljske.

„Sa tako snažnim nemačkim lobijem, i pravo glasa je samo pitanje vremena“, poručila je poljska poslanica.

Merc je u petak izjavio da nije za trenutni prijem Ukrajine u Evropsku uniju, ali je predložio strategiju postepenog približavanja kroz prisustvo ukrajinskih predstavnika na sednicama Evropskog saveta, Evropskog parlamenta i Evropske komisije — bez prava glasa.