"Uprkos tome što je kraj aprila, neke evropske zemlje nastavljaju da povlače gas iz podzemnih skladišta", ističe se u saopštenju kompanije.

Kako se navodi, početkom treće dekade aprila neto povlačenje gasa beleže Poljska, Belgija i Bugarska.

Iz "Gasproma" upozoravaju da je situacija dodatno otežana niskim nivoom popunjenosti skladišta u Evropi, što bi, kako navode, moglo da izazove poteškoće prilikom njihovog ponovnog punjenja pred narednu zimsku sezonu.

Kompanija ističe da bi takav razvoj događaja mogao da unese dodatnu neizvesnost na evropsko gasno tržište u narednom periodu.