Milena Janković, poznatija kao Mimi Mercedez, takmičila se na Pesmi za Evroviziju, a bila je jedan od glavnih favorita publike.

I pored velikog broja glasova koje je dobila Mimi se nije plasirala na Evroviziju, a nedavno je progovorila o detaljima sa takmičenja.

Kako je istakla, zbog učešća na PZE je bila primorana da podigne kredit, a u kompletan nastup je uložila 15.000 evra.

- Baš me briga ko je pobedio ako to nisam ja. Imam svoje mišljenje o tome ko je bio bolji, a ko gori, ali neću gledati Evroviziju - poručila je tada Mimi , te se osvrnula na svoj nastup.

"Uložila sam 15.000 evra"

- Svi koji smo bili favoriti na PZE smo podigli kredit i u dugovima smo. RTS obezbeđuje samo opremu, ti sam finansiraš osobu koja će raditi vizuale, koreografa, plesače, kostime, šminku, frizuru... I na kraju naravno ako želiš da imaš neke specijalne efekte kao što su vatra i dim koji su jako, jako skupi. Ti efekti za PZE koštaju kao kada bi ih iznajmio za svoj nastup, pa tri puta skuplje. Prošle godine je Zejna Murkić, koja se takođe takmičila, otkrila da je na nastup dala 15.000 evra i mislim da je to realan prosek ulaganja - zaključila je Mimi za Hajp.

BONUS VIDEO: