Zarada, drugačiji stil života i želja za avanturom sve češće podstiču građane Srbije da posao potraže na otvorenom moru.

Rad na kruzerima i rečnim brodovima postaje alternativa klasičnim poslovima na kopnu, jer objedinjuje putovanja, rad i mogućnost solidne zarade.

Interesovanje za ovakve angažmane ostaje visoko, a procenjuje se da je već nekoliko hiljada ljudi iz Srbije do sada radilo na brodovima.

Najveći broj zaposlenih angažovan je u ugostiteljstvu i uslužnim delatnostima, ali ima i onih koji rade u tehničkim i administrativnim sektorima. Sam posao po prirodi ne odstupa mnogo od onog na kopnu, ali se odvija u znatno dinamičnijem okruženju i u stalnom kontaktu sa ljudima iz različitih delova sveta.

Plate na brodovima nisu značajno rasle poslednjih godina, ali i dalje predstavljaju ključni motiv za odlazak. Početne zarade kreću se između 1.300 i 1.500 evra, dok iskusniji radnici mogu da zarađuju i nekoliko hiljada evra mesečno. Dodatnu prednost predstavlja to što su smeštaj, hrana i osnovni troškovi pokriveni, pa se veći deo prihoda može uštedeti.

Radno vreme je zahtevno, često traje deset i više sati dnevno, dok su slobodni dani retki. Umesto toga, radnici koriste kraće pauze tokom pristajanja u lukama kako bi obišli destinacije i upoznali gradove širom sveta. Ugovori najčešće traju oko šest meseci, nakon čega sledi pauza na kopnu.

Na ovakve poslove najčešće odlaze mlađi ljudi, ali ima i starijih koji žele da zarade za stan, otplate kredite ili promene način života. Dok neki ostanu samo jednu sezonu, drugi na brodovima rade godinama, neretko i duže od decenije.

Iako je posao zahtevan i traži dobru fizičku i mentalnu spremnost, mnogi ga vide kao priliku za putovanja i iskustvo koje ne bi mogli da steknu na drugi način.

Život na brodu često menja perspektivu, jer podrazumeva rad u međunarodnom okruženju, stalno prilagođavanje i rad pod pritiskom, ali i mogućnost da se obiđu brojne destinacije širom sveta.