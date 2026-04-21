Ovo otkriće moglo bi značajno da poveća vrednost njihove nekretnine.

Kuću su kupili u decembru 2025. godine za oko 440.000 evra, sa planom da je preurede iz dva stana u jednu porodičnu kuću. Međutim, tek nekoliko meseci kasnije usledilo je otkriće koje nisu mogli da predvide.

Skriveni prostor ispod poda potpuno ih je iznenadio

Tokom radova u februaru 2026. godine, dok su uklanjali tepih u hodniku, primetili su mali drveni otvor ispod podnih dasaka. Kada su ga otvorili, otkrili su prostran podrum od oko 23 kvadratna metra.

„Kada smo videli koliki je prostor, bila sam u šoku. Imali smo osećaj kao da smo dobili dodatni sprat u kući“, rekla je Sofi.

Zanimljivo je da ovaj podrum nije bio naveden ni u jednom izveštaju o nekretnini, niti je otkriven tokom prethodnog pregleda kuće.

Vrednost kuće značajno porasla

Prema procenama, novootkriveni prostor mogao bi da poveća vrednost kuće za čak oko 80.000 evra.

Par planira da podrum pretvori u funkcionalan deo doma, sa:

vešernicom

prostorom za odmor

porodičnom bioskopskom sobom

Razmišljaju čak i o neobičnom rešenju – toboganu koji bi povezivao kuhinju i podrum.

Reakcije na društvenim mrežama podeljene

Iako je otkriće za vlasnike bilo pozitivno, reakcije na društvenim mrežama bile su različite.

Dok su jedni čestitali paru na „skrivenom bogatstvu“, drugi su bili skeptični i šalili se da ovakve priče često liče na početak horor filma.

Komentari su varirali od oduševljenja do zabrinutosti, ali jedno je sigurno – ova priča je privukla veliku pažnju javnosti.

Neočekivano otkriće koje menja sve

Ovaj slučaj pokazuje koliko renoviranje može doneti iznenađenja, ali i dodatnu vrednost nekretnini.

Za Sofi i Metjua, skriveni podrum nije samo dodatni prostor, već prilika da potpuno promene način na koji koriste svoj dom – i istovremeno značajno povećaju njegovu vrednost.