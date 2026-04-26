Trudnu Editu Aradinović je pred nastup zadesila prehlada, ali se i uprkos tome družila sa publikom.

Nedugo nakon nastupa se oglasila na društvenim mrežama, te je pratiocima otkrila šta je doživela.

- Nisam sedela na bini zbog trudnoće, već zato što sam se juče naglo razbolela - napisala je prvo Edita na Instagram storiju.

- Hvala vam na razumevanju, a i meni što koncert ipak nisam otkazala - dodala je Edita.

"Jedem sve"

Pevačica trenutno proživljava najlepše životne trenutke jer je uveliko u šestom mesecu trudnoće, a već je donela odluku da želi da se porodi prirodnim putem u državnoj bolnici „Narodni front“.

- Kilaža, hormoni, promene raspoloženja, nemam filter za ljude, drska sam, sve se to promenilo otkako sam trudna... Jedem sve, slatkiše inače volim, jedem ih i sad - rekla je Edita, dodajući da najveći teret njenih promena raspoloženja i zahteva trenutno trpi njena majka.

