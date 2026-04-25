Ćerka pesnika Nevena Milakovića, autora pesme "Vila sa Košara", Milana Nevena Milaković, iznenada je preminula u 32. godini života.

Na društvenoj mreži Fejsbuk objavljena je umrlica na kojoj su potpisani samo otac Neven, brat Milan i ostala rodbina.

Takođe je objavljena i čitulja, a članovi porodice oprostili su se od nje potresnim rečima:

-Nemi od bola javljamo da se dana 25.4.2026. godine iznenada upokojila naša draga Milana Nevena Milaković - napisano je.

Rođena je 1994. godine, a preminula je 2026. godine.

