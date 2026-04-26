Na ukrajinskom frontu je bilo 125 sukoba, a samo na Pokrovskom pravcu Rusi su 32 puta napali položaje odbrambenih snaga, saopštava Generalštab Ukrajine. Rusija je izvestila da su ukrajinske snage napale Lugansku oblast, a da je dronovima pogođena Belgorodska oblast i stambena zgrada u Jekaterinburgu.

Ruski napad na Sumsku oblast, poginule dve osobe

Moskva je izvela napade na Sumsku oblast, saopštila je Vojna uprava, a prenosi Ukrinform.

"Nažalost, dva civilna stanovnika Sumske oblasti su poginula usled napada ruskog drona. U pitanju su muškarci starosti 48 i 72 godine. Naše iskreno saučešće njihovim porodicama i voljenima", navodi se u saopštenju.

Ruske snage su pogodile civine objekte u opštini Bilopilja, manje od 5 kilometara od državne granice sa Rusijom, saopštila je vojska.

Kako je Ukrinform ranije objavio, granica sa Rusijom je postala linija fronta , sa kontinuiranim aktivnim borbama i intenzivnim granatiranjem avionima, artiljerijom i dronima.

Jedna osoba poginula, četiri povređene u Dnjepropetrovskoj oblasti

Najmanje jedna osoba je poginula, a četiri su povređene u ruskom napadu tokom noći na Dnjepropetrovsku oblast u centralnoj Ukrajini, saopštio je šef vojne oblasne uprave Oleksandr Ganža.

Ganža je objavio na Telegramu da su ruske snage napale četiri okruga regiona dronovima i artiljerijom, preneo je Ukrinform.

Ganža je naveo da su oštećene kuće i automobili, kao i infrastruktura.

Grosi stiže u posetu Ukrajini

Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi stiže u posetu Ukrajini.

Iako je povod dolaska obeležavanje 40. godišnjice nuklearne katastrofe u Černobilju, Grosi navodi da je fokus na proceni mogućih aktivnosti na obnavljanju gornjeg dela zaštitne kupole nukleaenog reaktora koji je pre godinu dana pogođen u rusko-ukrajinskom ratu.

"IAEA je podržavala i nastaviće da podržava Ukrajinu i nikada neće prestati ni na trenutak", poručio je Grosi.

Ovo je njegova 14. poseta Ukrajini od početka ruske agresije u februaru 2022. godine.

Rat u Ukrajini

Nastavljeni su žestoki sukobi između Ukrajine i Rusije. Osam osoba je poginulo, a 56 ranjeno u masovnim ruskim udarima na Dnjepar.

U ukrajinskom napadu na Lugansku oblast poginula su tri civila, a pet je ranjeno. Najmanje petoro ranjenih je u napadu dronova na rusku Belgorodsku oblast. Dron je pogodio stambenu zgradu u Jekaterinburgu, takođe u Rusiji, ranivši devetoro ljudi.

Dva drona iz pravca Ukrajine pala su na teritoriju Rumunije, zbog čega su dva borbena aviona "jurofajter tajfun" britanskog vazduhoplovstva podignuta iz baze u Feteštiju. Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije je u znak protesta pozvalo ruskog ambasadora.

Rusija će biti odgovorna za stvaranje pretnje javnoj bezbednosti, i mora nadoknaditi pričinjenu štetu i vratiti Ukrajini punu kontrolu nad Zaporoškoj nuklearnom elektranom, poručuje EU na godišnjicu nuklearne katastrofe u Černobilju.