U muzičkom takmičenju "Pinkove Zvezde" ponovo je došlo do sukoba između repera Dragomira Despića Desingerice i voditeljke Bojane Lazić, i to nakon nastupa takmičara, Elsana Pilice.

Desingerica je ocenio da prvu numeru ne bi dao nikome u ovom šou-programu jer je, kako je naveo, Cekić tu pesmu izveo sa mnogo dinamike i emocija, zbog čega su, prema njegovim rečima, svi plakali, dok takav utisak ovog puta nije postignut i sve je delovalo previše dinamično.

Bojana mu je uzvratila pitanjem gde su to ljudi plakali, dodajući da se to nije desilo u studiju.

-Prvu pesmu ne bih dao nikome u ovom takmičenju da peva, jer znamo kako ju je Cekić izveo, sa toliko dinamike i emocije da su svi plakali. Ti to nisi izneo na taj način, bilo je previše dinamično - istakao je reper.

-Gde su plakali, na probi? Ovde nisu plakali - upitala je Lazićeva.

-Bojana, da li ti radiš ovu emisiju? Gde radiš? Vidim da očigledno ne radiš… Ili si bila odsutna dok je dečko pevao. Kada je Cekić pevao, ovde je bio sunovrat. Ti si prva rekla da si bila potresena. Bojana nije informisana, ništa novo. Za to što čitaš reklame, tu si bomba - šokirao je Despić.

-Aplauz, ništa drugo ne može da kaže… Topić, bomba, porše, ekstra - odbrusila mu je Bojana.

-Negro bombone, Galeb čokolade… Gašenje, kući, Galeb čokolade, Alfa Plam - dodao je Desingerica.

Svađa je eskalirala i posle nastupa takmičara, kada je reper kritikovao izvedbu i u raspravu uključio Bojanu, pa su pred publikom razmenjivali ironične i sarkastične komentare.

-Mnogo se promangupirala. Pustim jednom, drugi put, treći put, ode, bajo. Neće prst, hoće celu ruku - nastavio je da Despić.

-Ugasite ga - povikala je voditeljka.