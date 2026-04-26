Potraga je uspešno završena, ali ostaje otvoreno pitanje gde se dete nalazilo tokom dva i po sata, pre nego što je locirano.

Prema ranijim informacijama, dečak se neposredno pre nestanka igrao u dvorištu sa svojim bratom blizancem. U jednom trenutku je, kako se navodi, rekao da mu se spava, ali je ubrzo potom sam otvorio kapiju i izašao na ulicu, krenuvši uzbrdo bez pratnje odraslih.

Odmah nakon prijave nestanka, pokrenuta je opsežna potraga. Opisan je kao dečak visine oko 130 centimetara, plave kose vezane u rep i plavih očiju, a u trenutku nestanka na sebi je imao teget pidžamu.

U akciju su se uključile sve raspoložive službe - policija je odmah započela intenzivnu potragu, dok su se pripadnici Gorske službe spasavanja iz stanice Niš takođe pridružili pretrazi terena.

Istovremeno je aktiviran i sistem "Pronađi me", putem kojeg su građani Srbije dobili poruku sa informacijama o nestalom dečaku, kao i kontakt telefonima za eventualne dojave.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak nadzorne kamere na kojem se vidi kako dečak sam šeta ulicom. Na snimku deluje kao da je u jednom trenutku bio spreman da potrči, što dodatno produbljuje misteriju njegovog kretanja u periodu između 20.30 i 23 časa, kada je konačno pronađen.

Vest o srećnom završetku potrage saopštio je MUP, naglasivši da je dečak pronađen u dobrom opštem stanju i bez vidljivih povreda.

Drama koja je trajala dva i po sata okončana je zvaničnim saopštenjem policije:

"Šestogodišnji dečak je pronađen u dobrom opštem stanju i predat je majci."