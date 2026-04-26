Na prvi pogled deluje kao još jedna administrativna sitnica. U praksi, može značiti razliku između bezbrižnog putovanja i nepotrebnog zaustavljanja uz kaznu od oko 30 evra.

Šta se zapravo menja u Grčkoj?

Od 1. jula, Grčka uvodi preciznije definisan sadržaj auto-apoteke, usklađen sa savremenim evropskim standardima. Dosadašnji minimalistički pristup – nekoliko osnovnih sredstava poput gaze, zavoja i antiseptika – odlazi u prošlost.

Novi propis proširuje listu na čak 16 obaveznih stavki, a naglasak je stavljen na higijenu i prevenciju infekcija. Upravo tu nastaje razlika koja može biti bitna za vozače iz Srbije.

Ne morate kupovati novu auto-apoteku

Standardni komplet prve pomoći u Srbiji (tip B) već je prilično detaljan i u velikoj meri zadovoljava grčke propise. Zapravo, domaći komplet je često i sadržajniji od mnogih evropskih varijanti.

Ipak, postoje tri stvari koje bi trebalo dodati pre puta:

zaštitna medicinska maska (hirurška ili FFP2)

vlažne maramice za čišćenje kože

set flastera različitih veličina

To je sve. Jednostavno, jeftino i brzo rešivo.

Paradoks standarda

Zanimljivo je da srpski komplet prve pomoći u nekim segmentima prevazilazi grčki. Sadrži više zavoja, dodatnu opremu poput sredstva za veštačko disanje, sigurnosne igle, pa čak i izotermalni prekrivač.

Drugim rečima, naš sistem je dugo bio detaljniji i “robusniji”. Ipak, nova pravila u Grčkoj uvode drugačiji fokus – više pažnje na higijeni i osnovnoj zaštiti.

To je dobar podsetnik da “bolje opremljen” ne znači nužno i “usaglašen sa pravilima”.

Hoće li vas zaista kazniti?

Pravno gledano - mogu. Svaka država ima pravo da zahteva poštovanje svojih propisa na sopstvenim putevima, bez obzira na to odakle vozilo dolazi.

U praksi, ostaje otvoreno pitanje koliko će kontrole biti rigorozne prema turistima. Ipak, oslanjati se na dobru volju policije nije najbolja strategija kada je rešenje ovako jednostavno.

Kazna od oko 31 evro nije drastična, ali dolazi uz gubitak vremena, potencijalni stres i nepotrebno zadržavanje na putu.

Šta uraditi pre polaska?

Ako planirate put kolima u Grčku ovog leta, najpametnije je da:

proverite rok trajanja postojećeg materijala u auto-apoteci

ubacite tri dodatne stavke koje nedostaju

držite komplet na lako dostupnom mestu u vozilu

Cela priprema traje manje od deset minuta, a može vam uštedeti neprijatnosti koje niko ne želi na početku odmora.

Zaključak

Putovanje automobilom na more treba da počne bez stresa, a ne raspravom sa saobraćajnom policijom zbog jedne sitnice koju je lako rešiti unapred.

Ovog leta, ključ nije u velikim promenama – već u malim detaljima. A u ovom slučaju, to su maska, maramice i flasteri.