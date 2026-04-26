Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u većem delu zemlje danas će biti pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, koji će tokom popodneva povremeno biti i pojačan, naročito u istočnim krajevima Srbije. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 20 stepeni na severu do 26 stepeni u južnim i istočnim predelima zemlje.

Tokom večeri na severu Srbije očekuje se prolazno umereno naoblačenje, koje će se tokom noći proširiti i na ostale krajeve, ali bez padavina.

U ponedeljak i utorak zadržaće se malo do umereno oblačno i toplo vreme, sa temperaturama u granicama proseka za kraj aprila. U većini krajeva biće stabilno, bez značajnijih promena, dok se u utorak na zapadu i jugozapadu Srbije ponegde očekuju kiša i lokalni pljuskovi.

Od srede, 28. aprila, dolazi do izraženijeg osveženja. Pad temperature pratiće padavine koje će zahvatiti centralne, južne i istočne krajeve Srbije.

Meteorolog Marko Čubrilo upozorava da od sredine nedelje stiže nagla promena vremena, usled prodora hladnijeg vazduha. To će doneti naoblačenje, kišu najpre na severozapadu, a zatim i u ostalim krajevima regiona, uz osetan pad temperature.

Prema njegovim procenama, najviše padavina očekuje se na jugoistoku regiona, gde bi moglo pasti između 15 i 50 milimetara kiše. U planinskim predelima jugoistočne Srbije i na severu Crne Gore postoji povećana verovatnoća za sneg, dok se oko 1. maja ne isključuje ni pojava kasnog mraza.

Temperature bi krajem aprila mogle pasti na svega 5 do 13 stepeni, a relativno hladno vreme zadržaće se sve do početka maja, približno do 7. maja, uz povremene padavine, naročito na jugoistoku zemlje.

