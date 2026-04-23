Najbolja drugarica rijaliti učesnice Anite Stanojlović, Tamara Radoman, otkriva sve o zadrugarkinoj trudnoći, ali i pogodnostima koje ona ima u rijalitiju zbog toga što je u blagoslovenom stanju.

Kako kaže Tamara, sve vreme je u kontaktu sa produkcijom, a otkrila je i neke stavke iz Anitinog ugovora.

- U kontaktu sam sa produkcijom i dobila sam informaciju da je sa Anitom i bebom sve u redu, ali da je preventive radi dobila i vitamine i vaginalete, jer se nalazi u takvim uslovima i zbog stresa - otkrila je Tamara.

Produkcija joj dala posebne uslove

- Produkcija je Aniti dozvolila da boravi do kraja rijalitija u rehabilitaciji, da ima tri puta dnevno obroke i da ima duže spavanje, pored toga i sve vitamine. Videla sam klip gde kaže da je visokorizična trudnoća i da ima hematom, da mora da miruje i da postoji mogućnost pobačaja i to me je mnogo zabrinulo. Verujem da, ako ne bude mogla da ostane tamo, da će je produkcija pustiti da trudnoću vodi van rijalitija. Svima je trenutno preča trudnoća nego novac, a naravno super je i da se zaradi, jer nije ona potpisala za mali honorar da uđe - priča Tamara i dodaje da se nada samo jednom:

- Trenutno mi Luka i ona deluju skladno, ali i zabrinuto. Iskreno se nadam da on neće ulaziti u narednu sezonu i da ostaju napolju i žive zajedno, a ne da bude Terza dva, ali neću unapred da pričam samo se nadam da nećemo gledati takav scenario - rekla je Tamara za Blic.

