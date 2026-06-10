Tržište nekretnina u Evropi pokazuje sve veće razlike u cenama između prestižnih i manje poznatih gradova. Dok prosečne cene novog stana u Zagrebu prošle godine iznosile oko 3.129 evra po kvadratnom metru, a u drugoj polovini godine skočile na 3.428 evra, u najskupljim gradovima kvadrat stana prelazi 18.000 evra.

Analiza tržišta, koju je objavio Global Property Guide i preneo Euronews, otkriva da se najveći deo najskupljih gradova nalazi u Švajcarskoj i Luksemburgu. Cirih prednjači sa prosečnom cenom od 18.229 evra po kvadratu, što ga čini nedostižnim za prosečnog kupca.

Na listi deset najskupljih gradova Evrope nalaze se:

10. Stokholm – 8.380 evra po kvadratu

Švedska prestonica smeštena između jezera Mälaren i Baltičkog mora beleži 7,2% rast cena u odnosu na prošlu godinu i čak 17% u poređenju sa pre dve godine. Nedostatak stambenog prostora i visok kvalitet života čine da Stokholm zadrži svoju poziciju među najskupljim evropskim gradovima.

9. Kopenhagen – 8.405 evra po kvadratu

Danska prestonica beleži najbrži rast u grupi – 14,3% u poslednjih godinu dana, dok su cene u Orhusu pale na 4.128 evra po kvadratu. Stroga urbanistička regulativa i snažna međunarodna potražnja podižu cene stana u samom Kopenhagenu.

8. Oslo – 9.332 evra po kvadratu

Norveška prestonica beleži rast od 6,3% godišnje, dok su u Bergenu i Trondhajmu cene skočile 22%, odnosno 13%. Oslo spaja stabilno tržište sa rastućim zahtevom za luksuznim stanovima.

7. Amsterdam – 9.437 evra po kvadratu

Holandska prestonica godinama se suočava sa nedostatkom stanova. Kvadrat prosečnog stana košta 13% više nego pre godinu dana, dok se potražnja ne smanjuje. Amsterdam postaje luksuzno tržište za domaće i međunarodne kupce.

6. Pariz – 9.490 evra po kvadratu

Pariz je jedini grad sa blago padajućim cenama – 0,3% godišnje i 7,3% u odnosu na pre dve godine. Više kamatne stope i manja potražnja nakon Olimpijskih igara doprinose ovom trendu.

5. Bern – 9.952 evra po kvadratu

Švajcarska prestonica ima prosečnu cenu blizu 10.000 evra po kvadratnom metru. Stabilna ekonomija, politička sigurnost i ograničena ponuda podržavaju visoke cene stanova.

4. Luksemburg – 10.941 evro po kvadratu

Glavni grad Luksemburga gotovo dostiže 11.000 evra po kvadratnom metru, što znači da kupovina i manjeg stana često zahteva investiciju veću od milion evra.

3. Lucern – 12.066 evra po kvadratu

Lucern je manji od Ciriha, ali kvadrat stana ovde košta više od 12.000 evra. Ograničena ponuda i velika zainteresovanost domaćih i stranih kupaca održavaju visoke cene.

2. Ženeva – 16.819 evra po kvadratu

Grad poznat po međunarodnim organizacijama, privatnom bankarstvu i luksuznom životu beleži jednu od najviših prosečnih cena stanova u Evropi. Kvadrat stana ovde spada u ekskluzivnu kategoriju.

1. Cirih – 18.229 evra po kvadratu

Na vrhu liste je Cirih, sa prosečnom cenom od 18.229 evra po kvadratnom metru i godišnjim rastom od 4,2%. Kao finansijsko središte Švajcarske, privlači imućne kupce iz celog sveta i ostaje lider na listi najskupljih evropskih gradova.

Ova analiza pokazuje koliko geografija, ekonomska stabilnost i politika utiču na tržište nekretnina, dok kupovina stana u prestižnim gradovima Evrope često zahteva znatno veće investicije nego u većini drugih evropskih gradova, piše Euronews.