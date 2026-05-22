Pevačica Sanja Maletić ostvarila se kao majka u 52. godini, nakon dugogodišnje borbe za potomstvo, te rodila ćerku.

Tokom trudnoće povukla se iz javnosti, a danas je u potpunosti posvećena naslednici i trudi se da sa njom provodi svaki slobodan trenutak.

Pevačica je sa porodicom otputovala u Crnu Goru, gde poseduje kuću, a tom prilikom posetila je i manastir Ostrog, odakle se oglasila na Instagramu objavivši nekoliko fotografija.

Izuzetno je posvećena veri i nastoji da je od najranijeg uzrasta prenese i na ćerku.

Živi skromno, a poseduje ogromno bogatstvo

Iako je, zajedno sa suprugom, ostvarila značajan poslovni uspeh, živi skromno i prizemno.

Nedavno je istakla da je ceo život bila spremna za roditeljstvo i da je unapred planirala sve u vezi sa odrastanjem ćerke.

-Ceo život sam se spremala za to, spremna sam. Nisam išla predaleko, ima još do puberteta, sad uživamo. Do škole sam isplanirala, sve znamo kako ćemo. Imamo kuću na moru, na planini, imamo Beograd, biće nam zanimljivo - rekla je Sanja, te dodala koliko joj teško pada razdvajanje od deteta zbog poslovnih obaveza.

-Teško mi je, ali dobra stvar u tome je da dete ima dva roditelja, tata ostaje sa njom. Ili smo muž ili ja sa njom. Mi se uklapamo. Ništa ne dogovaramo i ne obećavamo ljudima dok ne vidimo planove. Tako smo odlučili da budemo takvi roditelji. Nemamo dadilju. Ako nešto zatreba nije problem, ali dok možemo sami da se dogovorimo, biće tako. Uskoro će da napuni dve godine, guramo lepo. Idemo često u šetnje, aktivni smo. Živahna je na majku - zaključila je pevačica.