Nekadašnji košarkaški as nikada nije govori o privatnom životu, a sada je kao grom iz vedra neba stigla vest da se razvodi od Jelisavete Orašanin sa kojom je dobio dvoje dece u braku dugom devet godina.

Ipak, malo ko zna da su Anastasija Ražnatović i Miloš Teodosić bili u vezi.

Te 2016. godine na sve strane se moglo pročitati da je Cecina ćerka zaljubljena u kapitena reprezentacije i, dok su se mnogima činili kao skladan par, usledio je raskid.

Navodno, Teo je ostavio Anastasiju posle samo dva meseca veze, i to preko telefona. Razlog nije bila udaljenost Beograda i Moskve, gde je košarkaš živeo, već njegovo često prisustvo u medijima zbog ćerke Cece Ražnatović.

Tasa raskid, navodno, nije lako podnela, a posebno joj je teško palo to što se Miloš prema njoj tako poneo, ali pomirenje nije želela.

O ovome ni Tasa ni Miloš nisu govorili za medije, a sreću su pronašli pored drugih partnera, odnosno, Anastasija, dok je teo ostao bez supruge koja je otišla u zagrljaj 11 godina mlađeg Pavla Mensura.

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