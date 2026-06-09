Glumica Jelisaveta Orašanin povećala je grudi, a klinika u kojoj je obavila intervenciju napravila je spisak svih estetskih korekcija i operacija koje je glumica uradila na sebi.

Jelisaveta je, naime, kako navodi klinika u kojoj je bila na ulepšavanju, osim što je ugradila silikonske implante u grudi, korigovala i usne, jagodice, u čelo ubrizgavala botoks.

Oni su u objavi naveli da će im glumica biti zaštitno lice klinike, te da će i u budućnosti nastaviti saradnju sa njom.

Glumica je, podsetimo, krajem 2021. godine bila na intervenciji u jednoj beogradskoj klinici i stavila implantate od 300 kubika.

Ona je pre nekoliko godina operisala i nos. U prilog ovom idu i Jelisavetine fotke iz 2010. godine, kad je snimala tinejdžersku seriju “Totalno novi talas".

Tada je imala samo 22 godine, nekoliko kilograma više, kao i evidentno širi nos. U međuvremenu postala prava bomba, promenila imidž i na njenu figuru sada niko ne može da ostane ravnodušan.

- Jelisaveta je oduvek htela da ima malo veće grudi, nije bila zadovoljna što su joj male. Želela je da to koriguje, ali nikako pre nego što postane majka. Kako je dobila dvoje dece, te je od drugog porođaja prošlo dovoljno vremena, otišla je pod nož - kažeizvor blizak glumici.

- Operacija je bila još pre nekoliko meseci, pa je usledio period oporavka. Jedva je čekala da pokaže nove grudi, pa je očekivala da će slika koju je podelila na društvenim mrežama pokrenuti različite komentare. Nije htela da preteruje, već je korigovala grudi u skladu sa građom - dodaje izvor.

Jelisaveta, podsetimo, nikad nije krila da joj je bitno da izgleda lepo, te da nije protivnik estetskih korekcija.

Razvod posle devet godina

Sportski direktor KK Crvena zvezda, Miloš Teodosić, rastao se sa glumicom Jelisavetom Orašanin, a čini se da je razvod braka upravo nekadašnji košarkaš i potvrdio!

Ubrzo nakon rastanka, glumica je uprovila u romansu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, a par je ako je suditi fotografijama nerazdvojan.



Njih dvoje su često fotografisani zajedno na žurkama i festivalima, te je očigledno da njihov odnos datira godinama unazad. Nakon spekulacija o tome da su uplovili u vezu kada se Jelisaveta navodno razvela od trofejnog sportiste Miloša Teodosića, svi komentarišu njihove brojne zajedničke trenutke.

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