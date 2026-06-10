Korisnici interneta su se masovno podsmevali njihovim zajedničkim fotografijama, nagađali o skrivenim i materijalnim motivima ovog para i ostavljali izuzetno cinične, često i uvredljive komentare. Međutim, kada je prava istina o ovom neobičnom paru konačno isplivala na videlo, zlonamerni komentari su utihnuli, a svet je ostao u suzama.

Iza ove fotografije ne krije se nikakav bizarni brak, već priča o nezapamćenom herojstvu, siromaštvu i jednoj bezgraničnoj sinovljevoj ljubavi.

Mračna epoha: Deca ostavljana na ulici

Da bismo potpuno razumeli pozadinu ove dirljive priče, moramo se vratiti nekoliko decenija unazad, u vreme kada je u Kini vladala izuzetno stroga politika „jednog deteta“. Za mnoge siromašne seoske porodice to je značilo samo jednu šansu da dobiju muškog naslednika koji će moći da radi na zemlji. Kada bi se rodila devojčica ili bolesno odojče, uplašeni i očajni roditelji su donosili surovu odluku da bebe jednostavno ostave na ulici ili pored puta.

Upravo u toj mračnoj epohi, jedna sasvim obična i siromašna žena po imenu Tan napravila je pravi herojski podvig koji je promenio desetine sudbina.

Privatno sirotište prepuno ljubavi

Kada je Tan prvi put donela kući tuđe, napušteno novorođenče sa ulice, njen suprug je zanemeo od šoka. U njihovoj skromnoj kući u provinciji Đangsi već je raslo petoro njihove biološke dece, a novac je uvek bio ogroman problem. Ipak, videvši plemenitost i tugu u očima svoje žene, rešio je da je podrži.

Tan je godinama neumorno negovala najslabije, bolesne i odbačene bebe. Mnogi od tih mališana su se kasnije uspešno udomili u dobre porodice, ali je šestoro dece sa najtežim zdravstvenim smetnjama ova neverovatna žena zadržala kod sebe. NJihov dom se tako pretvorio u malo, privatno sirotište koje se finansiralo samo od ljubavi i odricanja.

Od odbačene bebe do heroja u uniformi

Jedan od tih dečaka koje je Tan spasila sigurne smrti bio je i Džang. Kada ga je pronašla, bio je sićušna, bolesna i polumrtva beba koje su se biološki roditelji odrekli. Tan ga je prigrlila i pažljivo odgajila kao svoje najrođenije dete.

Godinama kasnije, lokalna vatrogasna služba je saznala za ovu neverovatnu ženu i preuzela pokroviteljstvo nad porodicom, pomažući malom Džangu da se školuje. Zahvaljujući toj podršci, odbačeni dečak je izrastao u zdravog, uspešnog dvadesetčetvorogodišnjeg mladića koji danas ponosno nosi uniformu i kao vatrogasac svakodnevno spasava tuđe živote.

Ostvarenje životnog sna: Zašto je obukla venčanicu?

Jednog dana, sada već stara i onemoćala Tan, tiho je priznala svom usvojenom sinu da je celog života potajno maštala o tome da samo jednom obuče pravu, belu venčanicu. U ranoj mladosti, u bedi i trci da prehrani desetoro dece, za takav luksuz nije bilo ni vremena ni novca.

Džang je dobro upamtio reči svoje majke. U maju 2020. godine, od svoje plate joj je kupio prelepu svadbenu haljinu i organizovao profesionalno fotografisanje. Pošto njen pravi suprug zbog teške bolesti i nepokretnosti nije mogao da prisustvuje ovom događaju, mladi vatrogasac je obukao svoju najsvečaniju paradnu uniformu i ponosno stao pored nje.

Mladić je imao samo jednu želju – da žena koja je bezrezervno dala celu sebe i svoj život spasavanju napuštene dece, makar na jedan dan oseti kako je to biti kraljica i prava mlada.

Slike su ispale neverovatno iskrene, tople i setne. Iako je internet bezdušno požurio da ih ismeje i osudi, istina je pokazala da je ovo zapravo najlepša fotografija majke i sina koja se ikada pojavila na mrežama. Džang i danas redovno obilazi svoju spasiteljku, a za njega ona ima samo jedno ime – „mama“.