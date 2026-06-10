Iako je solo Zorana Mićanović je javnost zaintrigirala svojim ljubavnim životom, budući da je najnovijom pesmom "Udaću se ove godine" najavila svadbu o kojoj je sada i progovorila.

Kako je otkrila pred našim kamerama, partnera ne bi prikazivala javno, osim u slučaju ako odluči da stane na ludi kamen sa kolegom.

- Još uvek neću da se udajem, ne treba mi to. Nisam još uvek spremna za te stvari. Za ozbiljnu vezu sam uvek. Pokušavam da sakrijem i kada mi je teško u životu, smatram da moramo biti profesionalci u svom poslu. Možda meni sada nije do pevanja i do spremanja, ali to mora da se sakrije. Uglavnom jesam pozitivna i energična osoba - rekla je ona, a na pitanje da li bi mogla da se uda za kolegu kaže:

- Nikad ne reci nikad, najbitnije je da se poštujemo i razumemo u svemu - istakla je Zorana, pa dodala:

- Nije mi bitno čime se bavi, važno mi je da je momak ambiciozan. Ne tražim kuće, vile i stanove, ja zaista zarađujem i previše. Smatram da su duša i ponašanje dovoljni. Sve i da ne radi, bitno je da je vredan i ambiciozan, ja ću mu naći posao. Mi pevačice smo u jednu ruku proklete žene, nemamo toliko sreće u ljubavi. Ko će nas da istrpi, da se nosi sa naslovima, muškarcima i porukama koje nam šalju... Treba imati snage da izdržiš sve to. Nije to lako.

"Montirali su moje gole fotografije"

Jovanu Jeremić su nedavno ucenjivali eksplicitnim fotografijama koje su fotošopirane, a Zorana je sada otkrila da joj se slično dogodilo.

- To su i meni uradili, čak mi je prijatelj poslao link profila gde nema koga nema od javnih ličnosti. To su naše fotografije koje već postoje na Instagramu, ali su samo napravili da izgleda kao da smo gole. Meni ne bi moglo da se desi da isplivaju prave eksplicitne fotke jer ih ne šaljem nikome. Nemam čega da se plašim kad znam da to nisam uradila, da me ucenjuju za neku budalaštinu.

BONUS VIDEO: