Lepa Brena ne krije da veliki trud ulaže u negu svog izgleda, te ne čudi što mnogi neretko pomisle da je mlađa nego što jeste.

Iako gazi sedmu deceniju života, mnoge mlađe dame joj zavide na elanu i činjenici da joj nije problem da su bilo gde pojavi bez šminke.

Brena je rođena 20. oktobra 1960. godine, te će ove godine napuniti 66 godina, a kako je ranije govorila, nije ljubitelj velikih rođendanskih proslava.

- Inače, ne volim svoje rođendane, više volim tuđe i dečje. Jedino mesto na kojima volim da sam u centru pažnje jesu moji koncerti, sve drugo mi je previše. Zato volim da moja slavlja budu što mirnija, bez pompe i ludnice. Više nemam potrebu za tim. Godine mi lepo stoje, srećna sam - rekla je Brena na ranijim rođendanima za domaće medije.

BONUS VIDEO: