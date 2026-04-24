Viši savetnik iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, Mohsen Rezai, rekao je danas da će svet uskoro biti svedok, kako je naveo, "razbijanja američke moći" kao rezultata stalnih strateških grešaka Vašingtona i nepokolebljivog nacionalnog jedinstva Irana.

Rezai je napisao u objavi na platformi X da Iran "stoji ujedinjen, integrisan i jednoglasan, dok Sjedinjene Američke Države muči konfuzija i stalne strateške greške".

Naveo je da će "zvuk slomljenih kostiju američke moći odjekivati od Persijskog zaliva i Omanskog mora do celog sveta". Pakistan je 11. i 12. aprila bio domaćin razgovora između SAD i Irana koji su završeni bez dogovora.

Američki predsednik Donald Tramp je jednostrano produžio primirje samo nekoliko sati pre nego što je trebalo da istekne 22. aprila, nakon što je Teheran odbio da učestvuje u novoj rundi pregovora u Islamabadu.

SAD su 13. aprila uvele ilegalnu blokadu iranskih luka.