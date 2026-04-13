Era Ojdanić je već decenijama prisutan na estradi.

Iako se o njegovom životu mnogo toga zna, malo kome je poznata činjenica koliko Era ima godina.

Pevač Era Ojdanić je rođen u jednom selu kod Arilja 13. decembra 1947. godine, što znači da ima 78 godina.

Vrlo brzo je pridobio simpatije publike zbog svoje harizme, a poznat je kao "Kralj vašara" i u toj sferi mu nema ravnog.

Era se bavi muzikom preko 45 godina, ali takođe poseduje i svoj biznis. On je vlasnik motela i restorana pod nazivom "Era i sin" u Meljaku.

Nekoliko putao je bio u rijalitijima raznog formata, učestvovao je u "Velikom bratu", "Farmi" i "Parovi", tamo je sa malih ekrana zabavljao široke narodne mase.

Ojdanić sa svojom ženom Ljupkom ima troje dece, ali i dvoje vanbračne dece, a njegova supruga je preminula 2009. godine nakon čega se on nije ženio.

