Mirka Vasiljević i Vujadin Savić godinama žive u vanbračnoj zajednici, ali detalji njihovog odnosa nisu poznati javnosti.

Tako mnogi ne znaju ni koja je razlika u godinama između partnera, te se šokiraju činjenicom da je Vujadin stariji od Mirke.

Glumica Mirka Vasiljević je rođena 27. juna 1990. godine, dok je Vujadin rođen 21. juna 1986. godine, što znači da je fudbaler stariji od nevenčane supruge stariji 4 godine.

"Vujadin je ljubomorniji od mene"

Inače, glumica je nedavno otkrila detalje njihovog odnosa.

Priznala je da je ona krivac što se još uvek nisu venčali, te otkrila detalj o Vujadinu koji većina ljudi ne bi mogla ni da pretpostavi.

- Vujadin je ljubomorniji od mene. Meni je van pameti da se prave neke veštačke stvari da bi se videlo da li je neko ljubomoran ili ne. To je trošenje vremena na gluposti. U životu mu nisam uzela telefon u ruke, ne znam mu ni šifru. Moju šifru svi znaju, ona je javno dobro Srbije. Njegov telefon me ne zanima. Muškarci imaju drugačije razmišljanje, drugačiju strukturu mozga od nas žena - istakla je glumica svojevremeno.

