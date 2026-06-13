Poznati glumac Branislav Lečić odlučio se za upečatljivu promenu imidža, pa je svojim novim izgledom iznenadio javnost.

Kada se nedavno pojavio na malim ekranima, mnogi su ostali zatečeni, jer ga na prvi pogled gotovo nisu prepoznali.



Publika je Branislava Lečića godinama navikla da viđa u elegantnom izdanju, uredno obrijanog i prepoznatljivog po klasičnom stilu. Ovoga puta, međutim, pojavio se u emisiji "Dan na dan" na televiziji Prva u znatno opuštenijem izdanju, sa dugom sedom bradom i kačketom na glavi.

Promena je bila toliko izražena, da su mnogi tek nakon nekoliko trenutaka shvatili da je reč upravo o slavnom glumcu.

Sa dugom bradom i ležernijim stilom, Lečić danas izgleda sasvim drugačije, pa nije teško pretpostaviti da ga ovih dana mnogi na ulici ne bi odmah prepoznali.

"Šta mu se desilo?"

Njegov izgled izazvao je različite reakcije. Dok su jedni komentarisali da se glumac u potpunosti udaljio od svog dosadašnjeg stila, drugi smatraju da mu ovakav imidž daje dodatni šarm i naglašava harizmu po kojoj je godinama prepoznatljiv.

"Šta mu se desilo?", "Je li ovo stvarno Branislav Lečić?", "U šoku sam", "Možda je ovo zbog uloge", samo su neki od brojnih komentara na društvenim mrežama.

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