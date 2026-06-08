Naš influenser i pevač Andrija Jović zabrinuo je mnoge na društvenim mrežama kada je objavio fotografije iz bolničkog kreveta.

Na društvenim mrežama je progovorio o zastrašujućim detaljima zdravstvene agonije kroz koju je prolazio u prethodne dve nedelje, a onda je pojasnio sa kakvim problemom se susreo.

- Javljaju mi se ljudi sa istim problemom, pa čisto da ne bude zabune, nije bilo u gornjem delu glave, nego kod krajnika - napisao je Andrija, nakon što je prvobitno spomenuo "učaurenu loptu sa gnojem u glavi".

Naveo je da je oteklina bila vidljiva, u grlu, u tkivu, te da je "moralo da se iseče".

- Peritonzilarni apsces se zove. Morali su da mi iseku, otvore i očiste - dodao je Andrija.

"Nisam mogao da gutam"

Kako je pre toga objasnio, sve je počelo kao "klasična virus prehlada" za koju je uzimao antibiotsku terapiju koju mu je propisao lekar. Međutim, situacija se ubrzo drastično zakomplikovala.

- Posle pet dana meni je postalo gore i krenulo je da mi se zatvara grlo sa jedne strane, nisam mogao više da gutam ni jedem - požalio se influenser, pokazujući tom prilikom i debeli štos lekarskih izveštaja sa raznih pregleda i testova.

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