Pevačica Dara Bubamara, već duže vreme ljubi mlađeg muškarca, kome identitet krije kao "zmija noge".

Iako se već mesecima nagađa da je u pitanju imućan i bogat mladić, istina je čini se potpuno drugačija.

Naime, kako navode domaći mediji, dečko Dare Bubamare radi u jednom restoranu kao menadžer.

- Darin dečko zapravo radi kao menadžer u jednom restoranu u Dubaiju. Nije nikakav tajkun niti milioner, ali je vredan momak koji se sam izborio za svoju poziciju. Dari to uopšte ne smeta, naprotiv, njoj je važno da je pažljiv i da je voli - kaže dobro upućen izvor.

Njihova veza, kako se navodi, funkcioniše bez većih turbulencija uprkos velikoj razlici u godinama, a par često i putuje zajedno.

Ipak, Dara donosi svesnu odluku da vešto skriva njegov identitet na društvenim mrežama, prekrivajući mu lice ili birajući uglove fotografisanja koji ga ne otkrivaju u potpunosti. Razlog za ovakav potez pevačice leži u njenoj želji da sačuva svoju privatnost daleko od očiju javnosti:

- Svesna je da bi, čim bi ga potpuno pokazala, krenule razne priče i nagađanja. Zato ga i dalje "krije", iako su veoma bliski i često zajedno putuju.

"Kosta ga je upoznao"

- Jako mi je lepo, mislim da sam našla svog partnera koji me ispunjava emotivno i pažnjom. On je isti kao ja energetski, miran je kada treba, ume da me smiri kada treba, da popriča sa mnom... Osvojio me je svačim. Iskreno, ne želim puno da pričam o privatnom životu, ne zato što imam bilo šta da krijem o njemu. Nema devojku, nije oženjen, mlad je, lep, zgodan... Jednostavno, želim da čuvam svoju privatnost jer znam šta mi se dešavalo u prošlim vezama - rekla je Dara koja je sina upoznala sa izabranikom.

- Kosta ga je upoznao, obožava ga. Nije da se vodim time "mlađe - slađe", ali tako se desi. Moram priznati da je svakako nekada on zreliji od mene. Ne gledam godine. Dan smo proveli lepo, nismo bili zajedno jer on nije bio tu, ali smo na telefonu bili. On dolazi za nekoliko dana, pa ćemo proslaviti. Oboje smo jako romantični.

