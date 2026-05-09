Poznate ličnosti često se suočavaju sa finansijskim izazovima uprkos uspešnim karijerama.

Pevačica i bivša učesnica rijalitija Elita Zorica Marković, kao i bivša košarkašica Milica Dabović, otvoreno su govorile o svojim finansijskim usponima i padovima, odnosu prema zaradi, ali i tome kako novac utiče na međuljudske odnose.

Iako se Zorica uspešno bavi pevanjem, a paralelno i ugostiteljstvom, ona iskreno priznaje da joj štednja nije jača strana.

"Kada sam zavrnula slavinu, razbežali su se"

Kako navodi, njen najveći oslonac u finansijama, ali i u životu i karijeri, jeste njen sin Ilija, koji joj pomaže da racionalnije raspolaže zarađenim novcem.

-Ne umem da čuvam novac. Da mi nije Ilije, koji nije štekara i cicija, samo je racionalan. Ništa mi nije predstavljao novac, zato sam i ostajala često bez para, ali znam da sam vredna i da ću da zaradim. Davala jesam, pomagala jesam, nije mi žao, ali kada sam zavrnula slavinu, razbežali su se - istakla je ona.

"Krug prijatelja su suzio, ostala sam na tri, četiri"

Slična iskustva o finansijskim usponima i padovima ispričala je i bivša košarkašica, koja je istakla da je prolazila kroz različite životne periode, od perioda visokih prihoda do situacija u kojima je bila suočena sa teškim gubicima.

-Da, jesam, imala sam svakakve faze... Bilo je svega, ali uvek gledam kroz sebe i život i ljude, važno je da mene novac nije promenio. I kada sam zarađivala 25 hiljada mesečno dolara i kada su me potkradali, takođe kada sam zarađivala hiljadu dolara, bila sam ja. Idem parolom da novac ne usrećuje, novac umiruje. I kada sam imala i kada nisam, bila sam svoja. Bilo je ljudi koji su mi pritekli u pomoć kada nisam imala, ali bilo je ljudi kada sam počela da zarađujem, tolika ljubomora se probudila da mi ne žele dobro. Krug prijatelja se suzio, ostala sam na tri, četiri prijatelja - rekla je Milica u emisiji "Magazin In".