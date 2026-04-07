Bivša košarkašica i nekadašnja kapitenka reprezentacije Srbije, Milica Dabović, oglasila se na svojim društvenim mrežama nikad oštrijom porukom upućenom svima koji kritikuju njen način života, a posebno onima koji u negativan kontekst stavljaju njenog sina Stefana.

Nakon brojnih prozivki sa kojima se mesecima unazad suočava, prvenstveno zbog odluke da otvori profil na platformi za odrasle i tako zarađuje novac, Milica je rešila da stane na put takozvanim "dušebrižnicima" i brutalno im odgovori.

Na samom početku svog opširnog obraćanja istakla je da njenog sina niko ne sme da pominje:

-Znate kako, ne bih da se obazirem na ružne reči, ali bih spomenula dušebrižnicima da ne brinu za moje dete... Molim vas, nema potrebe da moje dete stavljate u usta u bilo kojem kontekstu, ne vidim potrebu za tim. Ne znam da li je to vaš nagon ili šta već, ali zaista bih vam bila iskreno zahvalna. Ne treba da mu lepite nikakve etikete (kada ih već lepite meni), nego isključivo gledajte sebe i svoje - poručila je besno, pa dodala:

-Moje dete živi kao Bog i ima sve u životu o čemu sam ja samo sanjala kada sam bila mala! Ima majku iza koje stoje 22 titule, mamu koja je osvojila celu Evropu i koja je bila najbolji strelac Evrope, kapitenku, mamu koja je borac i oslonac - konstatovala je Dabovićeva.

"Uporedila sebe sa drugim majkama"

Potom je uporedila sebe sa drugim majkama, ističući svoj zdrav način života kao primer koji daje svom detetu, koje je, kako kaže, već sa osam godina obišlo pola sveta:

- Ima majku da zna kakav čovek treba biti i koliko snage nam je potrebno da izdržimo sve prepreke koje se nalaze iza nas, a Boga mi i ispred nas. Majku koja ne pije, ne provodi noći u diskotekama, izlascima, kafanama, majku koja ne konzumira nedozvoljene supstance i majku koja bi učinila sve na svetu za njega i njegovu sreću - istakla je bivša košarkašica.

"Razapinjete me kao da sam ubila čoveka"

Ono što je izazvalo najveću buru jeste njen direktan odgovor na kritike zbog prodaje intimnih fotografija.

-Jedno ste u pravu, on nije kriv, ali pitanje je za šta tačno? Što sam naplatila svoje fotografije? Što sam omogućila sebi miran, lep, srećan i zadovoljan život? Što sam stisla m*da i svaki svoj dinar odlučila da gradim naš dom? Je l’ me zbog toga krivite? Ili šta je tačno vaš problem i razlog takvih ružnih, gnusnih reči? Da li me zbog toga razapinjete i vređate kao da sam ubila nekoga, pokrala, izdala ili prodala? Ne, to nikada nisam uradila niti ću - jasna je bila Milica.

Našla novu ljubav

Za kraj, otkrila je da pored sina Stefana njenu sreću danas čini i izvesni Milan, koga je nazvala "čovekom svog života".

-Odlučila sam da živim normalan život. Imam sina Stefana, Milana i sa njim ceo svet, koji me podržava u svemu što radim i moj je oslonac, podrška i moja ljubav. Imam porodicu koja je uz mene i prijatelje koji me brane životom. Ovo nije da se pravdam nekome, samo je ono što jednoj ženi stoji na duši, pa što vam ne bih rekla kada već upirete prst u mene. Stoički to podnosim, uvek sam i uvek ću, jer je to moj izbor, a vi… neka se javi onaj koji nije grešio – zaključila je uz srce i zahvalnost svim divnim ljudima koji je godinama unazad podržavaju.