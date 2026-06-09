Andreana Čekić priznaje pred kamerama Alo! da su teme neuspelih ljubavi večite i često inspiracija za njene pesme. Ističe da ljudi često idealizuju veze koje na kraju ne uspevaju, ali da je važno znati kada je vreme za rastanak.

-Sve dok je lepo, lepo je, ali kad nema spasa, možda je vreme da se ljudi raziđu - kaže Andreana pri dolasku na promociju pesme Filipa Kićanovića u jednom beogradskom restoranu i dodaje da veruje da nas možda čeka nešto bolje.

Pevačica otkriva da nije lako odustati od odnosa i da je uvek spremna da se potrudi da spasi vezu, ali da ne želi da trpi opterećenja koja nisu dobra ni za nju ni za drugu stranu.

Na pitanje o ljudima sa estrade sa kojima bi rado popila kafu, Andreana navodi imena kao što su Brena, Zdravko Čolić, Dino Merlin i Željko Samardžić, ističući da bi sa svima njima imala zanimljive razgovore.

Govoreći o javnom pritisku, pevačica smatra da je snaga i zrelost ključna za nošenje sa tim izazovima. Naglašava važnost podrške porodice i prijatelja, kao i iskrenih kritika koje pomažu u ličnom razvoju.

-Moj najbolji prijatelj mi često daje šamare istine koji mi možda u tom trenutku ne prijaju, ali znam da mi želi dobro - priznaje Andreana.

O svojim manama kaže da ponekad zna da bude lenja i da očekuje da stvari same od sebe krenu, ali da je naučila da preuzme odgovornost i menja se kada je potrebno.

Kada je reč o poslu, Andreana ističe da je stroga prema saradnicima i da ne trpi lenjost, ali da je i dalje kul i razumevajuća dok ljudi rade svoj posao kako treba.

Na kraju, pevačica otkriva da je rano započela karijeru i da je to zahtevalo mnogo snage i stabilnosti, ali da svakodnevno uči i jača se.

-Oči me odaju, daju pobednika - kroz osmeh kaže Andreana, aludirajući na svoju emotivnu snagu i spremnost da se suoči sa životnim izazovima.