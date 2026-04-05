Bivša košarkašica Milica Dabović nedavno je zabrinula javnost kada je otkrila da je imala zdravstvenih problema i tešku intervenciju zbog koje je trpela nesnosne bolove gotovo dve nedelje.

Taman kada se činilo da je njenim mukama došao kraj, saopštila je da je za mesec dana očekuje još jedna operacija.

Kako je Milica navela u svom najnovijem obraćanju na Instagramu, konačno ima razloga za osmeh, ali borba i dalje nije završena:

- Konačno nešto lepo posle toliko dana mučenja, a to su moji zubi! Već sam spremna za sledeći korak – operaciju u maju! Treba ovo izdržati - napisala je ona.

Operisala donju vili po četvrti put

Podsetimo, pre nego što je najavila novu intervenciju u maju, prošla je kroz veoma težak period.

Kako je sama nedavno otkrila, po četvrti put operisala je donju vilicu zbog lošeg kvaliteta zuba, implanata i veštačkih kostiju.

-Danas je 12. dan od operacije koju sam imala… Da mi je neko pričao da ću 12 dana od jutra do mraka biti u strašnim bolovima, ne bih mu verovala - priznala je svojim pratiocima.

Tada se oglasila i fotografijom iz automobila, na kojoj je u prepoznatljivoj pozi u prvi plan stavila dekolte, poručivši da je jedva izdržala oporavak:

-Snaga sam.Jedna spontana slika posle 12 dana bola. Kako sam rekla doktoru, operacija je uspela, pacijent je jedva preživeo. Idemo dalje, sve do medalje - hrabro je istakla Dabovićeva.