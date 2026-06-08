Nova genetska istraživanja otkrila su potencijalnu vezu između krvne grupe i dugovečnosti, a svi pokazatelji upućuju na jednu grupu koja se izdvaja – krvnu grupu O.

Najviše stogodišnjaka ima krvnu grupu O

Dokazi sugerišu da osobe sa ovom krvnom grupom ne samo da imaju manji rizik od kardiovaskularnih bolesti i određenih vrsta raka, već se i nesrazmerno češće nalaze među ljudima koji dožive više od 100 godina.

Prema istraživanju koje prenosi magazin Time, krvna grupa O povezana je sa manjim rizikom od srčanog i moždanog udara, dva vodeća uzroka smrti u svetu. Ove nalaze dodatno potvrđuju studije koje ovu krvnu grupu dovode u vezu sa manjom učestalošću različitih vrsta raka, što bi moglo direktno doprineti dužem životnom veku.

„Otpornost na bolesti, kako u krvi tako i u imunološkom sistemu, ključna je za razvoj strategije dugovečnosti. A posedovanje krvne grupe O tome doprinosi“, rekao je profesor Stuart Kim, genetičar sa Stanford University.

Genetika nije jedini faktor

Kako bi istražili ovu povezanost, Kim i njegov tim analizirali su DNK više od 800 stogodišnjaka i oko 5.400 osoba starijih od 90 godina, tražeći zajedničke genetske obrasce među ljudima koji su doživeli izuzetnu starost.

Među najznačajnijim genima koje su identifikovali bili su CDKN2B, koji reguliše deobu ćelija, APOE, povezan sa Alzheimer's disease, i SH2B3, za koji se smatra da može imati direktnu ulogu u procesu starenja. Posebno se izdvojio i ABO gen, koji određuje krvnu grupu, pri čemu se varijanta povezana sa krvnom grupom O često pojavljivala među najdugovečnijim ispitanicima.

Ipak, istraživači naglašavaju da je genetika samo jedan deo slagalice dugovečnosti.

„Nije dovoljno imati dobre gene“, istakao je Kim.

Još 4 stvari važne su za dugovečnost

Naučni dokazi dosledno pokazuju da su uravnotežena ishrana, redovna fizička aktivnost, emocionalno blagostanje i pristup preventivnoj zdravstvenoj zaštiti podjednako važni za dug i zdrav život.

Iako su potrebna dodatna istraživanja kako bi se u potpunosti razumeli mehanizmi koji stoje iza ove veze, dosadašnji rezultati podržavaju ideju da krvna grupa O može pružati određenu biološku prednost. Ipak, kada je reč o tajni dugog života, ključni sastojak i dalje ostaje ravnoteža između genetike i životnih navika, piše as.