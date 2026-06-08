Predsednik Aleksandar Vučić tokom gostovanja u Nacionalnom dnevniku osvrnuo se na paket pomoći za penzionere, ali i smanjenje cena lekova.

-Povećanje penzija će svakako biti i to značajnog i to nema veze sa peketom o kom govorim. Vreme je da nastavimo reforme, ali i da pokažemo brigu o najugroženijim ljudima u ovoj zemlji i da im damo i vratimo ono što su zaslužili. U ovom trenutku mi to možemo da priuštimo.

1.Smislićemo model da obradujemo gotovo sve penzionere, a posebno one sa najnižim primanjima. Ne možemo da izdvajamo, i značajnija novčana sredstva će dobiti oni sa najnižim primanjima.

2.Imaćemo uspeha u sniženju cena lekova. Moramo da preuzmemo subvecionisanje dela lekova. Ono što je najvažnije, za one koji idu na dijalizu, za dijabetičare i kardio-vaskularne bolesnike.

Možemo da se hvalimo prugama i novim kliničkim centrima, ali ako neki čovek ne može da priušti lek, zato tu brigu moramo da pojačamo do maksimuma.