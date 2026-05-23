Književnica Vedrana Rudan kroz svoje kolumne često govori o borbi sa opakom bolešću i ličnom iskustvu sa teškim zdravstvenim stanjem.

Iako su prognoze bile nepovoljne, ona se i dalje nalazi na odeljenju onkologije, gde redovno prima terapiju, i ne odustaje od borbe.

U svojoj kolumni svojevremeno pisala je o tome da su je još pre dve godine, kada je saznala da boluje od retkog oblika karcinoma, pripremali na najteži ishod.

- Dve godine umirem i ništa se ne dešava. Doktori su mi obećali brzu smrt, ukućani skrivaju koliko im je dosta. Loši smo glumci. Znam da je ljutnja veštačka, žrtva glumljena, a života pun k****. Želim da pobegnem, ali nemam kuda! Druga strana je dobra i pristojna. Šta želiš? Šta želiš? Kako mogu da ti pomognem? Ovo pitanje ne smem da postavim jer bi njegova dobra ponuda uskoro mogla da se pretvori u moj histeričan vrisak. Niko ovde nikome ne želi da pomogne. Ne smeš da pitaš, šta želiš, šta želiš jer će te ispitivati dok ne kreneš da urlaš. Ipak, već vrištim - napisala je Vedrana, pa dodala:

"Kriva sam"

- Šta je s njim očajno, te nije briga kao ni njega šta je s tobom. Ćutati? Gutati? Vrištati? Je li ovo rak ili nemogućnost bega? Da mu ponudiš pranje suđa? To dugo traje. Zato ga šaljem u auto pa po hleb. Neka se zadrži duže. Rak mi je izbrisao instinkte. Doneo je hleb? Smejem se. Baš me briga. Najteže mi je vraćati ubode koji ne bodu nego nerviraju. Grozno je osećati krivicu prema nekome. Osećaš samo svrab i potrebu da nestaneš. Kriva sam. Pustimo lažnu glumu, lažnu priču, lažna nervozna prepiranja jedinog koji zna istinu. Gde su mi krila? Daj mi krila. Ostala bih da smo oni stari. Ovako… ostajem iako smo oni stari. Buljim u sto. U mene gleda flaster. Ružičasti morfijum na desnom ramenu - konstatovala je kraju književnica.