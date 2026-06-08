Mane Ćuruvija Kasper i danas je posetio Minu Kostić u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici "Dr Laza Lazarević", gde je smeštena pre više od nedelju dana.

Pevačicu svakodnevno obilazi njen verenik Mane Ćuruvija Kasper, koji je zbog cele situacije hitno doputovao iz Amerike. Kasper je fotografisan ispred bolnice prilikom dolaska u posetu Mini.

U rukama je nosio kesu, koju je, po svemu sudeći, poneo svojoj lepšoj polovini, dok je na njegovom licu bila primetna zabrinutost.

Tokom ove posete nije bio raspoložen za razgovor sa okupljenim novinarima.

Podsetimo, Mina Kostić je 31. maja, uz pratnju policije, dovezena u ustanovu nakon što je pokazivala znake agresivnog ponašanja.

Zadržana je na lečenju zbog teške anksioznosti.

Njen verenik se u međuvremenu oglasio na društvenim mrežama i saopštio da je pevačica prebačena na drugo odeljenje, kao i da se trenutno nalazi u stabilnom stanju.

Kako je naveo, do njenog zdravstvenog stanja doveli su teški životni pritisci i brojni problemi sa kojima se suočavala u prethodnom periodu.

Alo/Blic