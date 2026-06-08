Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur uplovili u romansu o kojoj danima čitamo, naročito jer se vest pojavila ubrzo nakon spekulacija o razvodu glumice i bivšeg košarkaša Miloša Teodosića.

I dok Jelisaveta i Pavle za sada ne žele da komentarišu svoj privatni život, javnost se prisetila ranijih izjava njegove majke, poznate glumice Srne Lango, koja je svojevremeno govorila o Pavlovim životnim izborima.

Njegova majka ranije je istakla da se nikada nije mešala u sinovljeve ljubavne odluke i da smatra da svako treba samostalno da bira svoj životni put.

- Ne mešam se u njegove emotivne izbore, to nikada ne bih sebi dozvolila. Dopadaju mi se izbori mojih sinova - rekla je Srna jednom prilikom.

Sličan stav ima i njegov otac Irfan Mensur, koji je povodom navoda o vezi sa Jelisavetom Orašanin otkrio da je za celu priču saznao od medija.

Podsetimo, priče o navodnoj vezi Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura poslednjih dana su među najkomentarisanijim temama na domaćoj javnoj sceni. Ipak, glumački par se još uvek nije zvanično oglasio, zbog čega interesovanje javnosti ne jenjava.

Razvod u tišini

Glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić nakon devet godina braka odlučili su da se razvedu, prenose domaći mediji.

Kako se navodi, bivši supružnici su ostali u korektnim odnosima, a njihov rastanak protekao je mirno i civilizovano.

Odluka o razvodu, prema pisanju medija, doneta je zajednički, nakon što su im se životni putevi razišli. Jelisaveta je ostala da živi u porodičnom stanu sa decom, dok se Teodosić preselio u drugi stan.

- Ostali su u sjajnim odnosima i prioritet su im deca, kojoj su oboje maksimalno posvećeni - naveo je izvor blizak paru za Blic.

"Borba mi je svaki dan"

Glumica je ranije govorila o tome da ne želi da nameće deci svoje ambicije i očekivanja.

- Iskreno bih volela da se okrenu onome što oni žele, jer mislim da je to jedina suština uživanja u bilo kom poslu. Želim im da vole svoj posao - izjavila je ona.

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