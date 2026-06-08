Sanja Marinković je u svojoj emisiji nedavno ugostila Ognjena Amidžića i Rušku Jakić. 

Tokom razgovora Sanja je istakla da su joj se grudi smanjile i da je drugačije izgledala na početku karijere. 

Ruška se nadovezala na njene reči i komentarom nasmejala sve u studiju. 

Sanja Marinković

- Imam snimke sa početka karijere i tada sam imala veće grudi - rekla je Marinkovićeva. 

"To ti je zbog nedostatka odnosa"

- Vidim ja, to nije to - rekao je Ognjen kroz smeh. 

- Nedostatak sek*a, ozbiljno. To je zbog toga, ja ti kažem - dodala je Jakićeva

Ruška Jakić

- Možda i jeste, nemam dečka već dugo - istakla je Sanja Marinković.

- Moja teorija je golim grudima na neprijatelja - rekla je tada Ruška u emisiji Magazin In. 

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