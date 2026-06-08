On je istovremeno optužio političke protivnike za pokušaje da glasovima iz većinski albanskih sredina utiču na raspodelu mandata na štetu Srpske liste.



„Pokušaću najkraće da vam objasnim o čemu je reč, kako bi svi ljudi razumeli.

Pre svega, čestitam našem narodu i beskrajno sam zahvalan Srbima na Kosovu i Metohiji što su neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe, gde vide svoju zemlju i kako žele da njihovi problemi budu rešavani u budućnosti. Mislim da je ta poruka nedvosmislena.

Naime, Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali svoje poverenje Srpskoj listi, a tek nešto manje od 3.000 glasova dobila je još jedna tobož srpska lista, u stvari albanska lista, Kurtijeva lista, kako god hoćete, jer oni to nisu ni krili.

Ako pogledate da u gotovo nemogućim uslovima dobijete 13 ili 14 puta više glasova, onda morate ljudima da kažete: čestitamo vam na vašoj snazi i na vašoj upornosti.

Tako su glasali Srbi. A onda su počeli da stižu glasovi onih koji nisu Srbi i koji je trebalo da obezbede ne jedan, već, kako su se nadali, tri mandata. Iznenadili su se koliko su loše prošli u srpskim sredinama.

Dakle, po njihovom proračunu trebalo je da uzmu tri mandata kako bi omogućili Kurtiju vladavinu u narednom roku.

Ovako će svim tim nameštanjima, sa 460 glasova iz Prištine, glasovima iz Kačanika, gde nema nijednog Srbina, i iz Glogovca, gde već 30 godina nema nijednog Srbina, dakle iz srca Drenice, samo što još naslednici Adema Jašarija nisu direktno glasali, ili možda i jesu, kako hoćete, protiv Srpske liste, samo protiv Srpske liste.“